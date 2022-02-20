Алексей Текслер поздравил южноуральских хоккеистов с серебром на Олимпийских играх

Сборная России уступила финским спортсменам со счетом 1:2

Мужская сборная России по хоккею, в состав которой вошли и южноуральские спортсмены, уступила команде Финляндии со счетом 1:2 и стала серебряным призером Олимпийских игр. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на своей странице в социальной сети «Инстаграм» поздравил спортсменов с серебряными медалями.

«Поздравляем наших хоккеистов с серебряными медалями Олимпийских игр! Ждем ребят домой. Переключаемся на плей-офф и Кубок Гагарина»,— написал губернатор.

Напомним, в середине февраля Континентальная хоккейная лига опубликовала расписание матчей первого раунда плей-офф Кубка Гагарина, согласно которому челябинский «Трактор» и магнитогорский «Металлург» сыграют с «Нефтехимиком» и «Барысом» 1 марта.

А сегодня две южноуральские команды — «Трактор» и «Металлург» — встретятся в рамках подготовки к плей-офф в Челябинске.