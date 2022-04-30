Алексей Текслер поздравил хоккеистов «Металлурга» с серебряными медалями чемпионата КХЛ

В финале Кубка Гагарина магнитогорцы уступили ЦСКА

Сегодня, 30 апреля, в Магнитогорске завершился хоккейный сезон в России. В заключительном матче финала Кубка Гагарина «Металлург» уступил московскому ЦСКА и стал обладателем серебряных наград чемпионата КХЛ. Губернатор Алексей Текслер поздравил команду с успешным выступлением в сезоне.

«Сегодня мы все переживали за магнитогорский „Металлург“ в решающем матче с ЦСКА за Кубок Гагарина. Болельщики гнали команду вперёд! Стадион неистово поддерживал игроков! К сожалению, не получилось. Но мы все равно гордимся командой! Они бились, играли красиво, радовали болельщиков на протяжении всего сезона. И зрители стоя аплодировали и поддерживали команду после финального свистка», — опубликовал Алексей Текслер пост в соцсетях.

Губернатор Челябинской области вручил серебряные медали тренерскому штабу и игрокам команды. И выразил уверенность в том, что выступление команды в завершившемся сезоне послужит стимулом для юных хоккеистов.

«Поздравляю команду „Металлург“ с серебряными медалями! Уверен, что такие серии плей-офф мотивируют молодое поколение, дают новый импульс развитию хоккея в нашей области!», — добавил Алексей Текслер.

Напомним, что магнитогорская команда ранее дважды завоевывала главный трофей КХЛ. В этом сезоне в решающем, седьмом, матче Кубка Гагарина «Металлург» уступил на своей площадке ЦСКА со счетом 1:4 и проиграл серию 3-4.