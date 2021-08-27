Алексей Текслер оценил состояние стадиона имени Гагарина в Снежинске

Спортобъект недавно пережил капитальный ремонт

В ходе рабочей поездки в Снежинск Алексей Текслер посетил стадион имени Гагарина. Здесь заново организованы газон с искусственным покрытием, беговые дорожки, обновлены площадки для стритбола и воркаута.

Но главное, Алексей Текслер еще до приезда давал распоряжение подготовить проект реконструкции трибун на футбольном поле. Это капитальное сооружение, построенное в 1974 году из кирпича и бетона. Представители администрации доложили губернатору, что сейчас готов проект замены сидений, ремонта подтрибунных помещений и инженерных коммуникаций. А вот крыши над болельщиками не появится: слишком велика парусность такого сооружения, это может представлять угрозу для старых несущих конструкций.

«Сейчас вообще-то трибуны везде строятся из металлоконструкций, это дешево и достаточно надежно. Но тут, конечно, такого варианта нет», — согласился губернатор.

Затем Алексей Текслер прошел на поле, где собралась снежинская гандбольная команда «Сунгуль». Губернатор поинтересовался настроением спортсменов накануне чемпионата и получил ответ, что дух у гандболистов боевой.

«Мы в Челябинске будем строить крупный спортивный объект, и я прямо-таки настоял, чтобы там было предусмотрено место для гандбола. Вам тоже готовы помогать и финансами, и снаряжением, но чтобы вы не вылетали из чемпионата», — обратился Алексей Текслер к команде.

Гандболисты заверили, что вылетать не собираются, хотя первый матч у них серьезный — с ЦСКА. И на прощание подарили главе региона мяч с автографами.