Алексей Текслер наградил лучших спортсменов и тренеров Челябинской области 2023 года

Они получили денежные премии и благодарности в правительстве региона

Сегодня, 19 декабря, губернатор Челябинской области наградил лучших спортсменов и тренеров региона по итогам 2023 года. Алексей Текслер вручил им денежные премии и благодарности, поблагодарив за высокие спортивные достижения и успехи, а также пожелал новых побед и поздравил с приближающимися новогодними праздниками, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Лауреатов спортивного 2023 года определил по итогам смотра-конкурса региональный Минспорт. Экспертная комиссия ведомства на основе предоставленных областными федерациями заявок выявила десятки сильнейших спортсменов и тренеров года в шести номинациях. Ранее мы публиковали полный список лауреатов.

Все отличившиеся в 2023 году спортсмены и их наставники были приглашены в правительство Челябинской области, где губернатор в торжественной обстановке вручил им денежные премии и благодарности. Алексей Текслер напомнил, что поддержка и развитие спорта является одной из приоритетных задач правительства региона.

«Уважаемые спортсмены и тренеры! Благодарю вас за те высокие результаты и достижения, которых вы добились в 2023 году. У нас сильный спортивный резерв — более 700 наших земляков входят в составы сборных России по различным возрастам. Это показатель того, насколько успешно развивается спорт высших достижений на Южном Урале. Вы являетесь примером для нашего подрастающего поколения, вызываете у них интерес к занятиям спортом. Еще раз хочу вас поблагодарить за то, что прославляете Челябинскую область на всероссийских и международных соревнованиях», — отметил во вступительном слове к собравшимся Алексей Текслер.

Глава региона отдельно тепло поприветствовал челябинскую тхэквондистку Татьяну Минину, которая накануне вернулась из Китая, где одержала яркую победу на международном турнире серии «Большой шлем». Он поблагодарил ее за успешное выступление и заверил, что уже в начале 2024 года будет официально открыт Центр тхэквондо. Напомним, что спортсменка, занимающаяся в СШОР «Коре», после завоевания серебряной медали Олимпийских игр — 2022 попросила главу региона оказать поддержку в строительстве спортшколы по тхэквондо.

«Это был интересный и яркий на события спортивный год. Мне он принес немало положительных эмоций. Сейчас я нахожусь под впечатлением от победы на турнире „Большой шлем“. Рада тому, что довелось встретиться с лидером мирового рейтинга — спортсменкой из Китая и победить ее. Но главным образом очень рада тому, что моя родная спортшкола получит современные условия для тренировок. Все спортсмены и тренеры с нетерпением ждут этого события. И я очень благодарна Алексею Леонидовичу за то, что он нашел возможность построить Центр тхэквондо», — отметила в разговоре с корреспондентом ИА Первое областное Татьяна Минина.

Завершилось мероприятие памятным фото на память. Алексей Текслер также напомнил всем, что уже менее чем через два месяца Челябинская область станет столицей Всероссийской зимней Спартакиады сильнейших спортсменов, основные старты которой примет наш регион.