Александр Казаков: «Спорт — ключ к адаптации ветеранов СВО в мирной жизни»

Руководитель Центра адаптивных видов спорта — о том, каким образом вовлекают в занятия спортом участников спецоперации

Челябинская область активно работает над созданием условий для занятий спортом людьми с инвалидностью, выполняя поручение президента РФ Владимира Путина. На встрече с главой государства в Магнитогорске губернатор Алексей Текслер подчеркнул важность развития адаптивного спорта и создания доступной среды во всех спортивных объектах региона. Среди ключевых проектов — строительство Центра адаптивных видов спорта, в котором будет представлена 31 спортивная дисциплина. Руководитель регионального Центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Александр Казаков поделился планами развития отрасли, а еще рассказал, как занятия физической культурой и спортом помогают бойцам преодолевать трудности реабилитации, находить новых друзей и адаптироваться к мирной жизни.

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Александр Казаков человек в спортивной сфере не новый. На протяжении восьми лет работал замминистра регионального Минспорта, курировал финансовые и правовые вопросы ведомства. Однако в 2022 году на некоторое время выпал из поля зрения. Оказалось, что с началом специальной военной операции он добровольцем отправился на передовую, служил в разведке. В 2024 году вернулся на Южный Урал, а в ноябре возглавил Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Челябинской области.

— Александр Евгеньевич, почему решили вернуться в спортивную отрасль? Что послужило толчком к тому, чтобы возглавить ЦСП?

— Знаете, на СВО мне многое довелось повидать, а еще много общался с нашими ребятами. Знакомство с ними произвело глубокое впечатление. И уже тогда появилась идея, чтобы как-то помочь им в реабилитации после полученных ранений. Тем более, будучи молодым пацаном, я имел опыт военных действий в Афганистане. И я видел то, как нелегко адаптироваться к жизни бойцам, прошедшим ужасы войны.

Я встретился с Анной Кодиной, она на тот момент исполняла обязанности министра спорта Челябинской области, предметно обсудили то, чем и как должен заниматься региональный ЦСП по адаптивным видам спорта. В 2023 году многие наши ребята стали возвращаться домой, получив ранения на СВО. Из них многие — с ампутациями. Уже тогда в регионе начали активно заниматься с ними, помогать им адаптироваться в жизни. Хотелось им как-то помочь, тем более что понимание, как это сделать, у меня есть.

— Центр спортивной подготовки (ЦСП) занимается не только участниками СВО, но и развитием адаптивного спорта для людей с инвалидностью. Вас не смущал объем работы, связанный с этим направлением?

— Нисколько! Более того, работая в Минспорте, мы как раз и стояли у истоков формирования такого Центра в 2020 году. Основная задача ведомства — это подготовка резерва для сборных команд РФ по адаптивным видам спорта. У нас все-таки это прежде всего спорт высших достижений. Я хорошо знал ту работу, которая здесь проводилась. Кроме того, адаптивный спорт в Челябинской области на хорошем счету, многие наши атлеты успешно выступают не только на российских, но и международных соревнованиях. Это результат того внимания, которое оказывают развитию адаптивного спорта губернатор Алексей Текслер и правительство региона.

Что касается работы Центра с участниками СВО, здесь тоже мне все было понятно. Знаете, я на всю жизнь запомнил то, какая ситуация была с нашими ребятами, которые воевали в Афганистане. Вернувшись на родину, многие из них не смогли найти себя в жизни. Кто-то ушел в криминал, кто-то пристрастился к алкоголю. Почему так произошло? Потому что в то время государство не занималось этим в 90‑е годы, сами знаете, какое было время. Бойцы, по сути, были предоставлены сами себе.

Сейчас же такого в принципе быть не может. Вы и сами можете видеть то, какое внимание в стране уделяется ветеранам СВО, существует множество программ, которые помогают им найти работу, получить образование, реализовать себя в различных отраслях, в том числе и спорте. Яркий тому пример — региональная программа «Время героев». Наши ребята получают колоссальную поддержку от государства, и это здорово!

Мне, как человеку, который прошел военную службу, был в зоне спецоперации, легче найти с ребятами контакт. Мы с ними разговариваем на одном языке, понимаем друг друга. Важно и то, что в нашем регионе активно поддерживают ветеранов СВО. Губернатор лично заинтересован в том, чтобы вернувшиеся с фронта бойцы успешно адаптировались к мирной жизни. Все это в комплексе и повлияло на мое решение возглавить ЦСП.

— Полагаю, в общении с ветеранами СВО важно убедить их в том, что жизнь после военных действий и не заканчивается, а спорт и есть тот инструмент, который может им помочь реализовать себя.

— Многое зависит от того, занимался ли человек спортом ранее. По сути, после спецоперации он возвращается к тому, что ему близко и знакомо. Его организм привык к физическим нагрузкам, дает о себе знать так называемая мышечная память. Я открыл для себя и еще одну важную деталь — для ветеранов СВО семейная поддержка играет огромную роль в реабилитации и возвращении к нормальной жизни. Наличие семьи и близких мотивирует их преодолевать трудности и быть положительным для них примером.

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— Какие вопросы чаще других задают ветераны СВО в общении с вами? Что их интересует в первую очередь?

— Выделить что-то одно сложно, но есть общая тенденция. Как и у всех людей, есть желание заниматься в хороших и комфортных условиях. Многие бойцы хотят развиваться в спорте высших достижений, то есть регулярно выступать в соревнованиях, повышать планку своих результатов. Самый яркий и свежий тому пример — Сергей Недовизин. Он стал призером чемпионата России по армрестлингу, вошел в состав национальной команды, теперь будет готовиться к тому, чтобы достойно представить страну на чемпионате мира в Болгарии. На турнире в Гатчине проявил себя еще один армрестлер — Дмитрий Грицков. Перед ним открываются хорошие перспективы в спорте среди людей с ПОДА.

— Полагаю, что таким спортсменам проще проявить себя в тех видах спорта, которые уже хорошо развиваются в Челябинской области.

— Возможно, но я бы сделал акцент на другом. Ресурсы и возможности нашего Центра позволяют проявить себя спортсменам в разных дисциплинах. Весь вопрос упирается в желание человека с инвалидностью заниматься физической культурой и спортом. Скажем, сейчас мы видим большой интерес у людей с ОВЗ к хоккей-следжу. И это при том, что многие ребята вообще хоккеем раньше не занимались, даже на коньках не стояли. Но увидели своими глазами, как тренируются наши хоккеисты, — и загорелись.

— Какие еще виды спорта успешно развиваются в регионе?

Мы развиваем 31 дисциплину, то есть выбор широкий, не каждый регион может предложить так много вариантов для занятий адаптивным спортом. Радуют своими успехами легкоатлеты благодаря школе «Преодоление», возглавляемой Вадимом Алешкиным. В силовых видах спорта регулярно побеждают наши атлеты в армспорте, гиревом спорте, паэурлифтинге. Есть успехи в плавании, настольном теннисе...

Выделил бы еще пулевую стрельбу — она близка ветеранам СВО. Набирает в регионе обороты спортивное метание ножа. Здесь большую работу проводит энтузиаст своего дела Наталья Созданова. Она возглавляет региональную федерацию по этому виду спорта, занимается со многими ребятами индивидуально. Плавание, шашки, шахматы, дартс, фехтование, тхэквондо, карате, дзюдо, самбо... В каждой из этих дисциплин у нас есть хорошие традиции и победы.

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— В Челябинской области более 37 тысяч человек занимаются адаптивными видами спорта. Охват хороший?

— Более чем, это количество составляет 23% от числа инвалидов в регионе, не имеющих противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом. Что касается ветеранов СВО, то через наш Центр прошло 184 человека. Из них 101 — систематически занимается спортом, 37 — включены в списки сборных команд региона, а 46 — проходят реабилитацию в медучреждениях.

— Вы уже сказали, что практически с каждым ветераном СВО лично общаетесь. Но это же не ваша обязанность.

— Мне так проще, из личного общения приходит больше понимание того, в чем нуждаются наши бойцы, что их интересует. Есть инструкторы-методисты с большим опытом работы, они также регулярно контактируют с ветеранами СВО. Большую работу в этом плане проводят наши сотрудники Ирина Кокшарова и Александр Сидельников. Знаете, информации о военнослужащих, получивших ранения, мало — военкоматы нам таких данных не дают. Поэтому приходится порой точечно работать, находить наших ребят, предлагать им попробовать свои силы в спорте совместно с филиалом государственного фонда «Защитники Отечества» в Челябинской области.

— В Челябинской области сейчас функционирует более 9 тысяч спортивных сооружений, из них более 2 тысяч приспособлены для адаптивных видов спорта. Президент РФ поставил задачу к 2036 году все спортивные объекты адаптировать для занятий спортом у людей с ОВЗ. Это реально?

— Да, и эта работа уже ведется. Современные спортивные объекты уже не один год строятся в соответствии с принятыми нормами. Понятно, что ранее спортплощадки строились без учета доступной среды. Да, нужны время и финансы, выполнить такой объем работ быстро невозможно. Но в нашем регионе такая работа проводится, губернатор уделяет этому вопросу большое внимание.

В нашем регионе есть хорошие традиции, есть база, которую мы развиваем. Важно сейчас привлекать ребят в отрасль, повышать кадровый потенциал, в том числе и благодаря участникам СВО. Мы приглашаем их попробовать свои силы в нашей отрасли. Спорт — это одна из тех сфер, которая помогает людям с инвалидностью раскрыть свой потенциал, обрести новых друзей и наполнить жизнь новыми смыслами.