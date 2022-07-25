Александр Гриб: «Министр не строит стадионы и не тренирует, он должен грамотно управлять всеми процессами»

Руководитель южноуральского спорта дал первое и обстоятельное интервью в новой должности

Южноуральским спортом с конца мая этого года руководит человек, который ранее с ним связан не был. Но это не мешает экс-заместителю министра финансов глубоко погрузиться в процесс и начать активную работу на новой должности. Александр Гриб дал первое большое интервью, в котором рассказал о себе, принципах работы, взглядах на то, каким образом должно осуществляться финансирование отрасли. И убеждает в том, что одни из главных задач министра спорта — оперативно решать организационные вопросы и знать тонкости документооборота.

«В некоторых вопросах еще в процессе погружения»

— Для спортивной отрасли вы человек новый. Но специфика работы, задачи и понимание, в каком направлении нужно двигаться, у вас есть. Опыт работы в качестве замминистра финансов каким-то образом помогает вам сейчас?

— Работа в любом министерстве подразумевает определенную специфику, но общие принципы управления все же есть. Приведу один пример. Скажем, министр строительства не строит школы, детские сады и другие социальные объекты. Он организует процесс, делает все для того, чтобы эти сооружения появились. Аналогично министр спорта не выступает на соревнованиях — не прыгает с шестом, не участвует в турнирах по стрельбе или единоборствах.

Работа руководителя ведомства — это в первую очередь отлаженная, качественная и оперативная работа с документами. Важно понимать то, как совершается документооборот внутри огромного бюрократического аппарата. Это большой и важный процесс, который живет по своим правилам. Необходимо четкое понимание того, как это все работает. У меня это понимание есть.

Я с 2004 года работаю в Министерстве финансов, а с 2010 года — заместителем руководителя ведомства. Поэтому представляю, как можно выстроить эту работу таким образом, чтобы она способствовала достижению основных целей министерства. В этом плане, как сейчас модно говорить, это мое конкурентное преимущество.

Другое дело, что мне незнакомы спортивные моменты. Но есть люди, которые погружают меня в эти процессы, дают ответы на многие вопросы. Честно скажу — получил огромный объем информации и теперь нужно время на то, чтобы ее как-то систематизировать и разложить по полочкам.

— Нынешняя ваша должность не только более ответственная, но и более публичная. Она предполагает еще большую занятость. Понимали, что ваш распорядок дня, свободное время и образ жизни существенно изменятся?

— Конечно, в Минфине я был в некотором роде в тени. Возможно, даже мог себя более расслабленно чувствовать. Здесь все совершенно по-другому. Приходится много общаться, быть на виду, постоянно контактировать с людьми. С удивлением для себя обнаружил очень важную особенность — умение выслушать человека, ответить на его неудобные вопросы так, чтобы можно было решить вопрос, а не отложить его в долгий ящик. Но в некоторых вопросах я еще в процессе погружения.

«Переход в другое ведомство — это вызов самому себе»

— Остаетесь после рабочего дня в министерстве, чтобы восполнить эти пробелы?

— Да, распорядок дня значительно изменился — работаю с утра до позднего вечера. Потому что погружаться в спортивные вопросы можно долго, а дна еще не видно (улыбается). Но, к сожалению, времени на это нет. Приходится одновременно решать текущие оперативные вопросы, а параллельно изучать состояние дел в южноуральском спорте. Было бы здорово, как в фильме про старика Хоттабыча, чтобы время остановилось, скажем, на полгода для того, чтобы можно было досконально все изучить и понять. Но такое возможно только в сказках.

— Возможно, вам было бы легче, если бы рядом были заместители. У вас в министерстве сейчас такой один.

— Они будут, работа над этим ведется. Но на это тоже нужно время. Далеко не все соглашаются пойти на такую работу, потому что понимают — она сложная и кропотливая, требует много сил, времени и ответственности. При том что круг вопросов, которые здесь нужно решать, очень обширен.

— А у вас была возможность отказаться от этой должности или такого рода назначения не дают свободы выбора?

— Отказаться можно от всего, чего угодно. Но если ты это делаешь, то расписываешься в собственном бессилии. Показываешь то, что не считаешь себя готовым к новому вызову. Нужно стремиться к какому-то росту, и даже не карьерному, а в плане расширения собственных возможностей. Я уже 12 лет работал в должности заместителя министра финансов. Знал все вдоль и поперек. Там не было места для расширения кругозора, нужно было идти куда-то дальше. Если руководство посчитало, что моя квалификация позволит каким-то образом улучшить работу Минспорта, значит, нужно было отвечать согласием.

— То есть переход в Минспорта стал для вас самого неким вызовом?

— Можно сказать и так. Когда предложили, моя первая мысль была — «А справлюсь ли я?». Сообщил об этом супруге, она, не раздумывая, ответила: «Конечно, соглашайся!» Мол, чего тут думать? Но не учла, что жизнь семьи станет совсем другой. Это раньше я мог себе позволить прийти вовремя с работы, провести выходные с семьей. Сейчас такого не может быть в принципе. Возможно, спустя два месяца она уже думает по-другому (улыбается).

«Почему министр спорта обязательно должен быть спортсменом?»

— Обратил внимание на то, что вы часто посещаете спортивные мероприятия, выступаете на церемониях их открытия. Недавно отправились в первые командировки в города области. Все это — рекомендации «сверху» или вы сами для себя решили, что нужно начинать именно с этого?

— Никто никаких рекомендаций не давал. Были обозначены острые вопросы, которые актуальны в настоящее время. А все эти поездки нужны для того, чтобы понять, как обстоят дела с развитием физической культуры и спорта в городах и районах области. В регионе сейчас идет большое строительство спортивных объектов, есть потребности в улучшении спортивной инфраструктуры. Нужно понимать, в каком состоянии эти объекты находятся. На словах это оценить невозможно, их надо видеть.

— На что обратили внимание?

— Неприятно удивило то, в каком состоянии находится спортивная инфраструктура в Златоусте. Такой красивый и большой город, но спортивная база в удручающем состоянии. Для себя понял, что нужно оперативно реагировать и решать вопросы с реконструкцией уже имеющейся материально-технической базы местных спортшкол, по возможности найти средства для строительства новых объектов спорта.

— Работа ваших предшественников подвергалась критике в связи с несоблюдением сроков по строительству спортивных объектов в регионе. Вы — экономист по образованию. Возможно, это сыграло важную роль в вашем назначении?

— Не думаю, что в этом дело. В конце концов, строит спортивные объекты не Минспорт, а Минстрой. Речь шла об оперативности прохождения документов, связанных с организацией финансирования этого процесса. Минспорт — это ведь еще и главный распорядитель бюджетных средств, от которого зависит организация финансирования отрасли. Если финансирования нет или оно по каким-то причинам задерживается, от этого страдает процесс строительства. Я думаю, этот момент учитывался при выборе моей кандидатуры.

— До сих пор южноуральским спортом руководили специалисты и люди, которые ранее занимались спортом. Вы — исключение. В этой связи сложнее находить общий язык со спортивной общественностью, руководителями региональных федераций по видам спорта?

— Находить общий язык не сложно, это больше зависит от коммуникативных особенностей человека. Есть такое предубеждение, что министр спорта должен быть сам в прошлом спортсменом. Мол, ему так легче руководить отраслью. Или он должен иметь профильное образование. Возможно, это хорошо, если оно есть. Но опять-таки министр спорта не осуществляет тренировочный процесс спортсмена. Есть заместители, которые могут отлично разбираться в нюансах спортивной подготовки. Они, наверное, гораздо ближе к спортивным руководителям или тренерам, чтобы помочь им советом или настроить эффективный рабочий процесс изнутри. Я считаю, что министр должен в первую очередь управлять процессом, решать оперативно организационные вопросы. И верю, что спортивное сообщество примет это, станет придерживаться такой мысли.

«Будем выстраивать понятную и прозрачную систему распределения средств»

— При распределении финансовых средств, наверное, нужно учитывать и профессиональные качества людей из мира спорта — кому можно и нужно доверять, зная, что он добьется результата, а кому — без толку, поскольку эти деньги улетят в «черную дыру».

— Хороший и очень важный момент. Я считаю, что абсолютно неправильно, когда решение о выделении финансирования принимается на основе личных взаимоотношений спортивного руководителя с уважаемым и известным тренером или представителем федерации по какому-либо виду спорта. Должна быть выстроена абсолютно понятная и прозрачная для всех система распределения средств. Не нужно приходить к министру и приводить с собой толпу спортсменов, чтобы его разжалобить, а он с барского плеча выделил дополнительное финансирование со словами: «Я вам верю!» Взаимоотношения с органом государственной власти должны строиться не на личных связях, а на основе определенных критериев, которые прописаны в официальных документах.

— Вам как человеку, много лет проработавшему в Министерстве финансов, наверное, проще и легче сказать «нет» тем, кто просит помощи и дополнительной финансовой поддержки.

— Как вы предвзято относитесь к Минфину (смеется). Это ведомство организует финансирование, а не распределяет деньги. Мне, как и любому другому человеку, не хочется отвечать отказом, если речь идет о благих намерениях. Но они должны укладываться в нормативно-правовую основу. То есть у всех должно быть четкое понимание — как получить деньги, на что их потратить и как за них отчитаться.

«Мне говорили, что на Эльбрус не поднимусь, но восхождение перенес легко»

— В итоге спортом-то все равно каким-то в детстве занимались?

— Я не спортсмен от слова «совсем». Да, в детстве так или иначе меня пытались приучить к занятиям спортом. В младших классах школы занимался самбо, но безрезультатно. В старших классах посещал секцию тхэквондо, но никаких результатов не добился.

— Не все становятся успешными спортсменами, у вас интерес к тренировкам был?

— Да, заниматься нравилось, но тяги к достижению каких-то серьезных результатов не было. Сейчас я периодически посещаю тренажерный зал. Но если есть выходной день, предпочитаю отправиться в сад — там физически себя нагрузить, что-то смастерить своими руками.

— Знаю, что вы любите пешие турпоходы и даже покорили Эльбрус.

— Мне нравятся больше зимние восхождения, чем летние. Эта жара и комары отбивают всю охоту отправляться на природу. А восхождение на Эльбрус... Он получился самым эффектным. Перед этим меня уговорили отправиться в физкультурный диспансер, чтобы проверить аэробные данные, понять, насколько мой организм готов переносить нагрузки на большой высоте. Мне там сказали, что лучше не рисковать — на гору я не поднимусь. В итоге из группы, которая отправилась на Эльбрус, я перенес подъем не хуже других.

— Лучше гор могут быть только горы. Согласны?

— Особенно в Челябинской области! Наши Уральские горы по красоте и разнообразию рельефа не имеют себе равных. Регион богат на живописные вершины. Как и многие южноуральцы и гости нашей области, поднимался на Таганай, Зюраткуль, Зигальгу. Каждая гора, каждый национальный парк прекрасен по-своему. Особенно хочется выделить гору Карандаш в Кусинском районе — считается, что это самая древняя гора в мире — ее возраст составляет 4 миллиарда лет.

Очень приятно, что сейчас природным достопримечательностям Челябинской области уделяется повышенное внимание. Видно, что национальные парки развиваются, сохраняя свою уникальность, становятся доступнее для туристов. Уже сейчас можно говорить, что южноуральские национальные парки становятся точками притяжения для туристов со всей России.

— Свободного времени у вас стало немного. А на детей время остается?

— У меня два сына — одному 8, другому 14 лет. Старший уже самостоятельный, не требует к себе много внимания. А с младшим стараюсь в меру сил и возможностей проводить больше времени.

— О чем может мечтать министр спорта? Есть ли у него какие-то желания?

— В настоящий момент все мои желания связаны с работой. Хотелось бы добиться положительных отзывов, оправдать возложенное доверие. Каждый человек стремится быть полезным обществу, оставить какой-то заметный след. Я — не исключение. Горю желанием принести пользу южноуральскому спорту, чтобы в конечном итоге все пришли к выводу — вариант с назначением этого человека на должность министра спорта был правильным и верным.

Фото автора и из личного архива Александра Гриба.