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/ Эрмитажный оракул предсказал «бронзу» сборной Бельгии

Эрмитажный оракул предсказал «бронзу» сборной Бельгии

Команды готовятся к матчу за третье место.
сегодня в 15:50
  |  Спорт

В Санкт-Петербурге уже все готово для проведения матча за 3 место ЧМ-2018. На поле выйдут футболисты Англии и Бельгии. Пока фанаты делали ставки на победу своей любимой команды, футболом снова заинтересовался кот Ахилл. Он живет в Эрмитаже и любит предсказывать исход спортивных мероприятий. Ахиллу насыпали корм в миски под флагами двух сборных. Коту понравился еда в обеих. Эксперимент повторили.

После этого Ахилл, немного подумав, подобрался к миске под бельгийским флагом и полностью съел корм. В итоге решено было трактовать предсказания Ахилла как возможную победу Бельгии, однако по оценке организаторов, исходя из поведения кота, борьба за третье место будет упорной и не исключено, что первый гол забьет сборная Англии, поскольку сначала Ахилл выбрал миску под флагом этой страны. — сообщает РИА Новости.

Не исключено также, что Бельгия выиграет в серии пенальти. Именно так можно трактовать предсказание Ахилла.

Напомним, что матч за третье место состоится 14 июля в 19:00 по Челябинскому времени.

Уже завтра, 15 июля, будет известно, кто станет Чемпионом мира по футболу 2018 года. За титул поборются сборные Франции и Хорватии.

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