9-летний шахматист из Челябинска стал победителем первенства УрФО

Антон Дмитриев будет представлять регион на первенстве России в Костроме

В челябинской спортшколе № 9 завершилось первенство Уральского федерального округа по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет. Победителями соревнований стали челябинец Антон Дмитриев и Софья Зарубина из Тюмени. Юные шахматисты будут представлять свои регионы на первенстве России в Костроме, сообщает региональный Минспорт.За победу на соревнованиях боролись 43 мальчика и 25 девочек из Челябинской, Свердловской, Тюменской областей и ЯНАО. Лучшим после девяти туров был воспитанник челябинской СШ № 9 Антон Дмитриев. Подопечный Елены Маценко одержал победу во всех встречах и с абсолютным результатом в девять очков завоевал золотую медаль.Второе место занял Петр Панкевич из Тюмени, а бронзовую награду забрал челябинец Иван Ростов. Среди девочек главный трофей первенства добыла тюменская спортсменка Софья Зарубина. Серебро и бронза достались челябинкам Полине Тихоновой и Арине Хайретдиновой.Победители и призеры соревнований будут представлять свои регионы на первенстве России 2023 года в Костроме.Добавим, что ранее взрослые челябинские спортсмены также стали призерами чемпионата УрФО по шахматам. Ярослав Ремизов завоевал право выступать в Высшей лиге чемпионата России.