80-летний пенсионер из Озерска пробежал три земных экватора

За сорок лет общая протяженность дистанции составила 125 тысяч километров



Александр Кириллов — ветеран предприятия «Маяк». Ему уже 80 лет, и большую часть жизни он бежит. Всего на его счету 153 марафона без единого схода и более ста тысяч километров. Подробнее о его необычной истории любви к бегу узнал корреспондент ИА «Первое областное».

Первые свои сто километров Александр Александрович пробежал в своем родном городе в 1984 году. Его «на слабо» взял товарищ. Тогда таковой подготовки у юного бегуна не было: за спиной только школьные ГТО и эстафеты. Забег организовал комитет комсомола предприятия «Маяк», куда Александр устроился работать.

«Жарко было, тяжело. Но тогда забег хорошо организовали: там можно было подкрепиться в столовой. Поели — и опять. Время-то не останавливалось», — так описывает свою первую сотку бегун.

В тот день Кириллов прибежал девятым, и так ему это понравилось, что следующие сорок лет посвятил сверхмарафонам. Следующим таким запоминающимся стал зимний забег в Свердловской области. Бегунам предстояло преодолеть снежную насыпь от Первоуральска до Екатеринбурга, а это, на минуту, 45 километров. Со своим товарищем, который и взял ветерана на слабо, Александр ежедневно бегал на стадионе по 20 километров. Сначала было тяжело, но потом спортсмен втянулся и зимние сверхмарафоны уже не стали для него чем-то недостижимым. Суточный бег у Кириллова тоже был — аж два раза.

«Бегал как-то забег на 100 километров в сутки. Пробежал 191 километр, ноги еще две-три недели болели», — рассказывает Александр.

Международный марафон состоялся в Одессе на обычном стадионе. Тогда 32 участника из разных стран бежали целые сутки. Круг площадки был всего 400 метров, и чтобы не закружилась голова, спортсменам приходилось каждые четыре часа менять направление. Но в марафоне была своя загвоздка: если за 12 часов спортсмен не пробежал сто километров — его снимают с забега.

«Ночью же темно, там всего четыре прожектора было, а ты бежишь. Спать, конечно, хотелось, но думаешь: заснешь, время пробежит, а километров не будет. Там были маты гимнастические: я на них заскочил, часа полтора там полежал. Все равно не спится, и опять побежал. Ну, в общем, набежал 191 километр», — сказал он.

Второй суточный забег был в мае в Москве. Но спортсменам не повезло с погодой — шел дождь. Всего Александр Кириллов пробежал тогда 174 километра.

«Еще же кроссовки тогда были никакие. Это сейчас — спортивные, любого вида. Мы когда бежали, поняли, что под ногами деревянное покрытие, покрытое резиной. В общем, ноги стерты», — вспоминает спортсмен.

Александр Кириллов признается: не раз хотел сойти с дистанции. Особенно это желание проявлялось на марафонах в горах. Одна из них — Конжаковский Камень на Севере Урала (если быть точнее — округ Карпинск Свердловской области), ее высота составляет почти 1600 метров.

«Бегали мы в июле, там даже еще снег кое-где лежал. А дальше — гольцы. По ним взбираешься и думаешь, как бы нога туда не попала. Обратно еще хуже, потому что боишься разогнаться и что-то зацепить. Мы спускались почти ползком. Всего семь часов потратили», — вспоминает Александр Александрович.

По сей день ветеран предприятия «Маяк» бегает. Правда, уже не такие большие дистанции. Кириллов предпочитает заниматься в одиночку — так привык. Зимой спортсмен бегает на лыжах, летом по-прежнему на стадионах. Александр Александрович отмечает, главное — регулярность.

Александр Кириллов хотел пробежать и челябинский марафон, но потом отказался от этой мысли. Кстати, забег собрал более пяти тысяч участников из 57 регионов страны. Как это было — читайте в нашем репортаже.

Автор: Елизавета Михно