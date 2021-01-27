75-летний юбилей отмечает Евгений Вайнштейн

С его личностью связано становление бокса на Южном Урале

75-летний юбилей празднует сегодня, 27 января, Евгений Вайнштейн — заслуженный тренер России по боксу, президент промоутерской компании Ural Boxing Promotions и одна из ключевых фигур в челябинском боксе. Под руководством Евгения Ефремовича начинал свою спортивную карьеру профессиональный боксер челябинец Сергей Ковалев, а Мурат Гассиев завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBA.

Свой путь в этом виде спорта сегодняшний юбиляр начал в 1960 году в спортклубе «Строитель Урала» у тренера Владимира Когана.



В 1971 году Евгений Вайнштейн стал тренером кафедры физического воспитания Челябинского политехнического института, а затем и облсовета «Спартак». С 1978 года он тренер, с 1982 года — старший тренер ШВСМ областного спортивного комитета. Его воспитанники становились победителями самых престижных турниров с конца прошлого века. Сергей Уфимцев, Радик Хуснутдинов, Сергей Шахмухаметов — эти имена были известны любителям бокса в Советском Союзе. В 1990 году Вайнштейн создал спортивный клуб «Урал», который открыл дорогу в спорт еще сотням талантливых боксеров. Принадлежат Евгению Вайнштейну и другие достижения, среди которых — открытие межведомственного центра олимпийской подготовки в 1986 году и кафедры бокса в Челябинском институте физической культуры в 1994 году.

«Евгений Вайнштейн подготовил 20 мастеров спорта СССР, трех мастеров спорта международного класса. Награжден почетным знаком РФ „За заслуги в развитии физической культуры и спорта“ и „За заслуги перед Челябинской областью“», — отметил спортивный журналист Игорь Золотарев.

Евгений Вайнштейн один из первых поддержал женский бокс в Челябинской области. Южноуральские девушки за последние годы завоевывали титулы чемпионок России, мира и Европы по боксу.

С 2008 года Евгений Вайнштейн — президент промоутерской компании Ural Boxing Promotions. Также он является лауреатом народной премии «Светлое прошлое» 2016 года.