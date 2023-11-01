70 процентов жителей Челябинской области должны будут заниматься спортом к 2030 году

Региональный Минспорт представил стратегию развития отрасли

Сегодня, 1 ноября, в Челябинске состоялась стратегическая сессия «Южный Урал — территория спорта», на которой был презентован перспективный план развития отрасли. Региональный Минспорт представил свое видение того, как добиться поставленной Владимиром Путиным задачи — повысить в стране долю занимающихся физической культурой и спортом до 70 процентов к 2030 году. В Челябинской области этот показатель на сегодняшний день составляет 54 процента, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Подобное мероприятие проводится в Челябинской области впервые. В стратегической сессии, посвященной 100-летию образования госоргана управления в сфере физической культуры и спорта, приняли участие и приглашенные специалисты Минспорта РФ. Они поделились своими мнениями и наработками того, каким образом можно добиться выполнения поставленных президентом РФ задач.

Владимир Путин напомнил об этих задачах на недавно прошедшем в Перми международном форуме «Россия — спортивная держава». Глава государства заявил, что в рамках национальной цели «Сохранение населения, здоровья и благополучия людей» к 2030 году доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, должна вырасти до 70 процентов.

«Заинтересовать человека регулярно заниматься физической культурой и спортом — непростая задача. Но работать в этом направлении нужно. Важно принимать комплекс мер, которые позволят заинтересовать жителей Челябинской области уделять больше внимания своему здоровью, регулярно заниматься физической культурой», — подчеркнула открывавшая сессию первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Министр спорта Александр Гриб выступил с докладом «Об основных направлениях развития физической культуры и спорта в Челябинской области на период до 2030 года». Так, по его словам, на сегодняшний день физической культурой и спортом занимаются 54 процента жителей региона. Это достаточно высокий показатель в сравнении с другими субъектами РФ. При этом министр подчеркнул, что таких цифр удалось достичь во многом благодаря хорошей и активной работе с подрастающим поколением — в Челябинской области, по данным Минспорта, физической культурой занимаются 94% детей и молодежи (в возрасте 3—29 лет).

В нашем регионе, как и по всей стране, наблюдаются низкие показатели доли занимающихся физкультурой и спортом среди людей среднего и старшего возраста. Так, лишь 39,3% людей 30—60 лет находят время на систематические занятия спортом, 24,1% — граждан от 60 лет.

«Нам важно создавать комфортные и доступные условия для занятий спортом. Благодаря поддержке губернатора Алексея Текслера мы такую работу проводим. Но важно продумать и другие рычаги, которые позволили бы заинтересовать в активном отдыхе людей среднего и старшего возраста. Для этого мы и проводим эту сессию, в ходе дискуссий обсудим основные моменты, которые помогут повысить эффективность нашей работы в этом направлении», — подчеркнул в общении со СМИ министр спорта Челябинской области Александр Гриб.

Отметим, что в рамках сессии «Южный Урал — территория спорта» участники обсудили доклады по нескольким направлениям: «Цифровизация физической культуры и спорта», «Физическая культура и массовый спорт», «Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва», «Кадровое обеспечение сферы физической культуры и спорта».

Одним из модераторов выступил заместитель директора Департамента инвестиционного развития и управления госимуществом министерства спорта РФ Сергей Картошкин. Кроме того, состоялось вручение федеральных и региональных наград сотрудникам отрасли.