32 аграрных вуза России сразятся за звание самого спортивного в Челябинске

На старт спартакиады «Здоровье» выйдут в том числе доктора и кандидаты наук

Южно-Уральский аграрный университет принимает XIII Всероссийскую спартакиаду «Здоровье» среди профессорско-преподавательского состава и сотрудников вузов Минсельхоза России. На старт выйдут более 350 спортсменов из 32 ведущих аграрных вузов страны.

Масштабное спортивное событие продлится четыре соревновательных дня. Открытие пройдет 12 февраля в ДПШ им. Н. К. Крупской. Состязания будут проходить в Институте агроинженерии ЮУрГАУ, бассейне ЮУрГУ и на лыжной базе по Лесопарковой, 2а.

«В этом году в программе спартакиады семь видов спорта: лыжные гонки, волейбол, настольный теннис, плавание, дартс, стрельба и шахматы», — рассказали в пресс-службе Минсельхоза Челябинской области.