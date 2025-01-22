300 комплектов наград разыграют на чемпионате УрФО по ушу в Челябинске

Соревнования пройдут в УСК УралГУФК с 24 по 26 января

Более 250 спортсменов Урала соберут чемпионат и первенство УрФО по ушу, который пройдет с 24 по 26 января в Челябинске. Спортсменам предстоит разыграть более 300 комплектов наград в четырех основных разделах китайского единоборства. Соревнования станут основным этапом отбора на чемпионат России — 2025, сообщает региональная федерация ушу.

Спортсмены будут бороться за медали в разделах «таолу», «саньда», «ушуи» и «юнчуньчюань». Это основные направления восточного единоборства. В соревнованиях выступят сильнейшие спортсмены Урала. Свой сильнейший состав на турнир в Челябинск отправляют команды Екатеринбурга, Тюмени и Сургута. Результаты состязаний будут подведены как в личном, так и командном первенствах.

Возраст самых юных участников — 7—8 лет, самым старшим — до 35 лет. Отметим, что спортсменам предстоит побороться не только за медали соревнований, но и путевки на чемпионат и первенство России.

Торжественное открытие соревнований состоится 24 января в 12:00. Турнир пройдет в УСК УралГУФК (ул. Энгельса, 22).

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