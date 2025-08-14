24 команды сразятся за Кубок Урала по баскетболу 3×3 в Златоусте

Игры пройдут 16—17 августа на площади у администрации города

В ближайшие выходные, 16—17 августа, в Златоусте во второй раз проведут Кубок Урала по баскетболу 3×3. В этом году значительно расширились география и состав участников турнира — за трофей будут бороться 24 команды из Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса, Уфы и гости из Казахстана. В рамках турнира состоится также «Матч друзей» с участием топовых южноуральских спортсменов, сообщает региональная федерация баскетбола.

«Матч друзей» станет одним из главных событий мероприятия. На баскетбольную площадку под открытым небом выйдут известные в регионе спортсмены. Кто это будет — организаторы пока держат в тайне, составы поединка еще не утверждены.

Что касается основных соревнований, то их призовой фонд составит 100 тысяч рублей. За победу будут бороться 24 коллектива. Кроме того, победители в турнире среди спортсменов не старше 24 лет получат путевку на первенство России 3×3.

«Кубок Урала по баскетболу 3×3 — это не просто турнир, это возможность встретиться с друзьями, почувствовать адреналин настоящей баскетбольной борьбы и вдохновиться на тренировки», — сообщают в региональной федерации баскетбола.

Организаторами турнира выступят Федерация баскетбола Челябинской области и Челябинская ассоциация баскетбола 3×3 при поддержке губернатора Челябинской области, администрации Златоустовского городского округа и Фонда поддержки спорта.

Вход бесплатный. Возрастное ограничение: 0+