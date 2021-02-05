20 миллионов рублей потратят на ремонт стадиона в Златоусте

Деньги направлены из федерального и областного бюджетов

В рамках федерального проекта «Детский спорт» в Златоусте проведут ремон одного из стадионов. В этом году обновят спортивный объект у бывшей школы № 33. На эти цели будет выделено около 21 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов. Об этом в социальных сетях объявил мэр Златоуста Максим Пекарский.



«На стадионе появятся поле для мини-футбола с искусственным покрытием, игровой корт, беговые дорожки, снаряды для воркаута. Предусмотрены посадочные места для игроков и болельщиков. Этот стадион уже долгое время нуждался в ремонте»,— рассказал Максим Пекарский.

Отметим, что сейчас в здании, возле которого находится стадион, располагается СШОР № 5 и спортшкола № 3. Глава Златоуста уверен, что после ремонта объект станет одним из центров спортивной жизни города.