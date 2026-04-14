15-летняя спортсменка из Миасса взяла бронзу первенства России по фристайлу

Кира Молостова ярко завершила сезон на турнире по ски‑кроссу в Магадане

Заключительный старт сезона по фристайлу в дисциплине ски‑кросс прошел в Магадане. Яркую точку в нем поставила спортсменка из Миасса Кира Молостова. 15‑летняя девушка завоевала бронзовую медаль, сообщает результаты Федерация фристайла России.

Соревнования собрали сильнейших юных фристайлистов страны. Для них это был заключительный старт сезона в дисциплине ски‑кросс. В состязаниях среди девушек победу одержала Анастасия Кучеренко из Москвы, серебро у Валерии Бабушкиной из Ленинградской области, а бронза досталась спортсменке из Миасса Кире Молостовой.

Примечательно, что ски-кросс не является ни «родной», ни самой любимой дисциплиной Киры Молостовой. Обычно миасская спортсменка берет медали на всероссийских соревнованиях в акробатических видах фристайла — хаф-пайпе и слоупстайле.

В этом сезоне Кира уже успела громко заявить о себе: она одержала победу в финале XIII зимней Спартакиады учащихся России по слоупстайлу, а еще взяла серебро на первенстве России по хаф-пайпу. И вот теперь — бронза в ски-кроссе, которую можно считать яркой точкой в завершении сезона.

Кира Молостова воспитанница миасской спортивной школы олимпийского резерва «Старт». Подготовкой юной спортсменки занимаются Елена и Егор Коротковы.