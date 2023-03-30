В Краснознаменске прошли первенство и чемпионат России по универсальному бою в дисциплине «в средствах защиты». Более 1400 спортсменов из 52 регионов боролись за место в сборной России. 15 бойцов из Челябинской области завоевали медали и путевку на чемпионат мира — 2023, сообщает региональный Минспорт.
В течение трех дней сильнейшие спортсмены страны выявляли сильнейших и боролись за попадание в национальную сборную. Бойцы, занявшие 1—3-е места в своих категориях, получили право выступить на чемпионате мира, который пройдет в мае в Уфе.
Южноуральские бойцы на первенстве и чемпионате России завоевали 15 медалей (7 золотых, 2 серебряные и 6 бронзовых). Все спортсмены вошли в сборную России и выступят на мировом первенстве.
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