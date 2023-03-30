В Краснознаменске прошли первенство и чемпионат России по универсальному бою в дисциплине «в средствах защиты». Более 1400 спортсменов из 52 регионов боролись за место в сборной России. 15 бойцов из Челябинской области завоевали медали и путевку на чемпионат мира — 2023, сообщает региональный Минспорт.

В течение трех дней сильнейшие спортсмены страны выявляли сильнейших и боролись за попадание в национальную сборную. Бойцы, занявшие 1—3-е места в своих категориях, получили право выступить на чемпионате мира, который пройдет в мае в Уфе.

Южноуральские бойцы на первенстве и чемпионате России завоевали 15 медалей (7 золотых, 2 серебряные и 6 бронзовых). Все спортсмены вошли в сборную России и выступят на мировом первенстве.

Челябинский спортсмен стал бронзовым призером первенства России по универсальному бою
Добавим, что ранее челябинский спортсмен стал бронзовым призером юношеского первенства России по универсальному бою. Ярослав Бирюков занял третье место в дисциплине «классика».