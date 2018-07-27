/ Челябинская пловчиха завоевала 13 золотых медалей на соревнованиях в Париже

Валерия получила награды на всех дистанциях, куда была заявлена. Среди них — три эстафеты. Это первые для нее крупные соревнования после 2016 года. Лера должна была выступать на паралимпиаде в Пхенчхане, но из-за отстранения российских спортсменов не смогла этого сделать. — рассказала сайту «Первый областной» заслуженный тренер Татьяна Новикова.
Валерия Шабалина показала следующие результаты на летних Европейских играх ИНАС:
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200 м баттерфляй — 2.37,04 (рекорд мира)
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400 м комплексное плавание — 5.07,55 (рекорд мира)
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800 м вольный стиль — 9.10,13 (рекорд мира)
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1500 м вольный стиль — 17.46,55 (рекорд мира)
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200 м вольный стиль — 2.05,81
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400 м вольный стиль — 4.27,13
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200 м комплексное плавание — 2.24,22
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100 м на спине — 1.09,44
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100 м баттерфляй — 1.06,08
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100 м вольный стиль — 1.00,90
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Эстафетное плавание
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4×50 м вольный стиль
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4×100 м комплексное плавание (смешанная)
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4×100 м вольный стиль (смешанная)