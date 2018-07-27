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/ Челябинская пловчиха завоевала 13 золотых медалей на соревнованиях в Париже

Челябинская пловчиха завоевала 13 золотых медалей на соревнованиях в Париже

Девушка установила четыре мировых рекорда на стартах.
сегодня в 14:31
  |  Спорт
Накануне во Франции завершился международный турнир по плаванию среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями. Челябинск на соревнованиях представляла Валерия Шабалина. Девушке удалось доказать свое лидерское положение. Пловчиха завоевала сразу 13 золотых наград. Медали высшей пробы получены на всех дистанциях, на которые выходила девушка.

Валерия получила награды на всех дистанциях, куда была заявлена. Среди них — три эстафеты. Это первые для нее крупные соревнования после 2016 года. Лера должна была выступать на паралимпиаде в Пхенчхане, но из-за отстранения российских спортсменов не смогла этого сделать. — рассказала сайту «Первый областной» заслуженный тренер Татьяна Новикова.

Валерия Шабалина показала следующие результаты на летних Европейских играх ИНАС:

  • 200 м баттерфляй — 2.37,04 (рекорд мира)

  • 400 м комплексное плавание — 5.07,55 (рекорд мира)

  • 800 м вольный стиль — 9.10,13 (рекорд мира)

  • 1500 м вольный стиль — 17.46,55 (рекорд мира)

  • 200 м вольный стиль — 2.05,81

  • 400 м вольный стиль — 4.27,13

  • 200 м комплексное плавание — 2.24,22

  • 100 м на спине — 1.09,44

  • 100 м баттерфляй — 1.06,08

  • 100 м вольный стиль — 1.00,90

  • Эстафетное плавание

  • 4×50 м вольный стиль

  • 4×100 м комплексное плавание (смешанная)

  • 4×100 м вольный стиль (смешанная)

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