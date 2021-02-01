11 южноуральцев стали призерами первенства УрФО по греко-римской борьбе

Соревнования проходили на стадионе имени Елесиной в Челябинске

11 южноуральцев стали обладателями золотых, серебряных и бронзовых наград на первенстве Уральского федерального округа по греко-римской борьбе. Состязания прошли на стадионе имени Елесиной. На турнире приняли участие 180 спортсменов из шести регионов, треть из них представляют Челябинскую область. Соревнования стали первыми за последние полгода.



«Стремительными темпами стала развиваться греко-римская борьба, у нас девять человек в сборной России, большие перспективы в будущем»,— отметил исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Челябинской области Максим Соколов.

Всего в Челябинской области греко-римская борьба развивается в 15 городах, а в самой областной столице есть три школы. Одним из участников турнира стал 16-летний борец Павел Колесников. Победитель областных и призер российских соревнований рассказал о подготовке к соревнованиям с помощью «ТикТока». На страницу борца подписано более 13 000 человек. Он выкладывает свои видео с сальто, прыжками и экстремальными подъемами по стенке.

«С марта, когда началась самоизоляция, стал выкладывать видео — там сальто, всякие приколюхи», — рассказал бронзовый победитель первенства УрФО по греко-римской борьбе Павел Колесников.

Отметим, обладатели первых, вторых и третьих мест отправятся в конце февраля на первенство России. Оно состоится в Омске.