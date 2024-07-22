На дорогах региона за неделю сотрудники Госавтоинспекции выявили 290 пьяных водителей, сообщили в ГАИ Челябинской области.
244 человека привлечены к административной ответственности за пьяное вождение или за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Автомобилистам грозит лишение прав сроком до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.
«Еще 46 водителей привлечены к уголовной ответственности за повторное управление авто в состоянии опьянения (статья 264.1 УК РФ). Автомобилистам грозит реальное лишение свободы сроком до трех лет», — прокомментировали в Госавтоинспекции.
За неделю в Челябинской области зарегистрировано 52 ДТП с пострадавшими.