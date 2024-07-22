За неделю в Челябинской области выявили 290 пьяных водителей

46 автомобилистов привлекли к уголовной ответственности

На дорогах региона за неделю сотрудники Госавтоинспекции выявили 290 пьяных водителей, сообщили в ГАИ Челябинской области.

244 человека привлечены к административной ответственности за пьяное вождение или за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Автомобилистам грозит лишение прав сроком до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.

«Еще 46 водителей привлечены к уголовной ответственности за повторное управление авто в состоянии опьянения (статья 264.1 УК РФ). Автомобилистам грозит реальное лишение свободы сроком до трех лет», — прокомментировали в Госавтоинспекции.

За неделю в Челябинской области зарегистрировано 52 ДТП с пострадавшими.