/ Зомби Бой свел счеты с жизнью

Канадская модель Зомби Бой скончался 2 августа в своем доме в Монреале. Об этом сообщают канадские издания. Информацию о произошедшем подтвердил агентство модели Dulcedo, отметив, что сведения до них дошли утром в четверг. Полиция пока не подтверждает эти данные, но, по неофициальной информации, Зомби Бой Рик Дженест наложил на себя руки.

Суицид моего друга Рика Дженеста, Зомби Боя, за пределами ужаса. Мы обязаны работать усерднее, чтобы изменить культуру, вывести психическое здоровье на первый план и разрушить клеймо, о котором мы не можем говорить. Если вы страдаете, позвоните друзьям или семье сегодня. Мы должны сохранить друг друга. — написала в своем твиттере звезда Леди Гага.

The suicide of friend Rick Genest, Zombie Boy is beyond devastating. We have to work harder to change the culture, bring Mental Health to the forefront and erase the stigma that we can’t talk about it. If you are suffering, call a friend or family today. We must save each other. pic.twitter.com/THz6x5JlpB