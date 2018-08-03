Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.14 +0.58 73.42 +0.31
Челябинск
сейчас
 
+25 °C
завтра
 
+16 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 07:01
Больше 5 тысяч человек уже отдали голоса за «народного» ведущего
Поставить «лайк» лучшему конкурсанту можно до сентября.
/ Зомби Бой свел счеты с жизнью

Зомби Бой свел счеты с жизнью

СМИ говорят о психических проблемах модели.
сегодня в 09:23
  |  Происшествия

Канадская модель Зомби Бой скончался 2 августа в своем доме в Монреале. Об этом сообщают канадские издания. Информацию о произошедшем подтвердил агентство модели Dulcedo, отметив, что сведения до них дошли утром в четверг. Полиция пока не подтверждает эти данные, но, по неофициальной информации, Зомби Бой Рик Дженест наложил на себя руки.

Суицид моего друга Рика Дженеста, Зомби Боя, за пределами ужаса. Мы обязаны работать усерднее, чтобы изменить культуру, вывести психическое здоровье на первый план и разрушить клеймо, о котором мы не можем говорить. Если вы страдаете, позвоните друзьям или семье сегодня. Мы должны сохранить друг друга. — написала в своем твиттере звезда Леди Гага.

Леди Гага подружилась с Зомби Боем во время съемок клипа Born This Way.

Отметим, что издание Montreal Gazette сообщает о психических проблемах, которыми страдал Зомби Бой. Ссылаясь на радио Canada-Report, журналисты предполагают, что именно нездоровое состояние стало причиной суицида Рика Дженеста.

Напомним, что в Челябинске есть свой Зомби Бой. Это Владимир Томас, который сделал татуировку в виде черепа на лице. Он вдохновился как раз примером канадца Рика Дженеста.

Общество
Магнитогорца, уставшего от жизненных проблем, спасли от самоубийства росгвардейцы
16.10.2017
Магнитогорца, уставшего от жизненных проблем, спасли от самоубийства росгвардейцы
Происшествия
Офицер получил условный срок за доведение южноуральского срочника до самоубийства
30.06.2017
Офицер получил условный срок за доведение южноуральского срочника до самоубийства
Происшествия
Боец ОМОНа в Магнитогорске спас девушку от самоубийства
15.06.2017
Боец ОМОНа в Магнитогорске спас девушку от самоубийства
Общество
Госдума рассмотрит законопроект о запрете СМИ освещать самоубийства
05.05.2017
Госдума рассмотрит законопроект о запрете СМИ освещать самоубийства
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
В Златоусте обрушилась стена школы
сегодня в 13:03
В Златоусте обрушилась стена школы
Общество
Пенсионерки из Чесмы стали самыми ценными сотрудницами в местной пельменной
сегодня в 12:46
Пенсионерки из Чесмы стали самыми ценными сотрудницами в местной пельменной
Происшествия
Новые подробности о поисках утонувшей девушки в Чебаркуле. Видео
  
сегодня в 12:21
Новые подробности о поисках утонувшей девушки в Чебаркуле. Видео
Хоккей
Смотрите на 1obl.tv трансляцию финального для челябинского «Трактора» товарищеского матча
сегодня в 11:24
Смотрите на 1obl.tv трансляцию финального для челябинского «Трактора» товарищеского матча
Происшествия
Нетрезвый водитель сбил идущего в тумане «десантника» на Южном Урале
сегодня в 11:20
Нетрезвый водитель сбил идущего в тумане «десантника» на Южном Урале
Общество
Привлекать дольщиков теперь смогут только опытные застройщики
сегодня в 11:13
Привлекать дольщиков теперь смогут только опытные застройщики
Общество
20-летняя девушка спровоцировала тройную аварию на Копейском шоссе. Есть пострадавшие
сегодня в 10:06
20-летняя девушка спровоцировала тройную аварию на Копейском шоссе. Есть пострадавшие
Общество
Связисты сыграют в теннис и поднимут гирю на южноуральской «БИТве»
сегодня в 09:44
Связисты сыграют в теннис и поднимут гирю на южноуральской «БИТве»
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6