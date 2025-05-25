Знающий о мошеннических схемах южноуралец лишился 1,5 млн рублей

Мужчина отправлял деньги злоумышленникам, думая, что инвестирует в предприятия

Житель Еманжелинского района лишился 1,5 миллиона рублей в погоне за быстрым и высоким заработком. При этом мужчина знал о распространенных мошеннических схемах и был уверен в том, что никогда не попадется на уловки злоумышленников, сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейским потерпевший рассказал, что в одном из мессенджеров увидел рекламу о заработке на инвестициях в предприятия. Он оставил свой номер телефона, и уже спустя несколько минут с ним связались «финансисты». Они подробно рассказали о преимуществах такого вида заработка.

Недолго думая, мужчина перечислил небольшую сумму на указанный ему счет. А потом еще, и еще. Когда сбережения закончились, он оформил кредит под залог своей квартиры и снова перевел деньги. Когда же потерпевший попытался вывести средства, ничего не вышло, а «финансисты» перестали выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее жертвой мошенников стала пожилая пара из Кыштыма — пенсионеры перевели неизвестным почти три миллиона рублей.