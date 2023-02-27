Знакомые семьи рассказали в челябинском суде, как жила убитая отчимом 18‑летняя девушка

Виктория Дейнека пыталась вырваться из дома, но почти никому не рассказывала о конфликтах с матерью

Сегодня, 27 февраля, в Челябинском областном суде продолжилось заседание по делу об убийстве 18-летней девушки, тело которой нашли на территории мусороперерабатывающего завода. На скамье подсудимых отчим погибшей Александр Ерутин и мать Елена Дейнека, передает корреспондент Первого областного информагентства из зала суда.

На заседании допросили свидетелей со стороны обвинения. Все они достаточно хорошо знали семью Вики и все в один голос говорят о погибшей как о добром, светлом и скромном ребенке, страдающем под гнетом материнской нелюбви.

Ближайшая соседка семьи Дейнека Лариса Першина жила с ними в доме на двух хозяев и знает мать погибшей девушки уже 20 лет. Женщина рассказала, что во многом поведение женщины изменилось после того, как она привела в дом ранее судимого Ерутина. Когда Елена жила с первым мужем, от которого у нее обе дочки — Вика и Настя, отношения у двух семей были хорошие, добрососедские. Мужа Лена выгнала сама, почему — неизвестно. На сайте знакомств уже одинокая женщина встретила Ерутина, и он сразу плотно вошел в ее жизнь. Регулярные пьянки, гулянки, громкая музыка.

«Вика жила с ними как чужая, как прислуга какая-то. В огороде всегда трудилась, траву убирала, ведра таскала. В колледж ходила пешком — путь неблизкий, через кусты. Видимо, даже на проезд денег не давали. Живем через стенку, я часто слышала, как Елена кричит на Вику, ругает ее. Но в разговорах со мной девочка никогда не жаловалась на мать. Очень тихой и скромной была», — рассказала Лариса Першина.

По словам соседки, незадолго до своей трагической гибели Вика начала дружить с мальчиком. Юноша провожал ее до дома, помогал приносить пакеты из магазина. Молодые люди разговаривали и смеялись возле забора дома, где жила девушка.

«Один раз я стала свидетелем того, как разъяренный Ерутин выбежал из дома и выгнал этого молодого человека со словами: „Это моя дочь, не смей к ней прикасаться“», — продолжила женщина.

В день убийства Вики — 31 июля прошлого года — Лариса почти весь день провела на улице за столом. К семье приехали друзья и родственники.

«Если бы я была дома, то, вероятно, я бы услышала что-то. Крики, драку. Но мы остались с гостями на улице. Если бы я только знала, девочку можно было спасти», — расстроено произнесла соседка.

О случившемся все жители небольшого поселка узнали 5 августа прошлого года, через день после того, как тело Вики было найдено на территории мусороперерабатывающего завода. Труп девушки обвиняемые завернули в одеяло и выбросили в ближайший мусорный бак.

После расправы Елена и Александр сообщили о пропаже Вики в полицию. Совершенно невозмутимо.

Предвзятое и жестокое отношение к дочери подтвердил и другой свидетель — гардеробщица школы, где работала Елена и училась Вика.

«Вика ждала мать после уроков в комнате техперсонала. Лена часто ругала дочь. Громко отчитывала, нецензурно выражалась. Вика успехами в учебе не блистала, однако и я, и другие работники школы ей говорили, что все-таки не стоит так кричать на ребенка», — рассказала Ирина Аристова.

Также еще на допросе во время следствия коллега подсудимой рассказала о том, что Елена вслух говорила о желании поскорее выгнать дочь из дома после 18-летия.

Свидетели предполагают, что мотивом расправы над Викой могла стать ревность. Елена обвиняла дочь в том, что та влюбилась в Ерутина.

«Мы думаем, что Ерутин испытывал к девушке влечение. Мать это заметила, видимо, потому срывалась на Вику и переворачивала ситуацию так, будто сама Вика проявляет симпатию к отчиму. Но это все чушь несусветная», — считают соседи семьи.

Сами подсудимые во время допросов свидетелей удивленно поднимали брови и качали головой, явно не соглашаясь с показаниями. Свою версию событий они расскажут на следующих заседаниях.

«Они приходили в магазин 4 августа. Вместе. Общались, Елена смотрела на Ерутина влюбленными глазами. То, что она теперь говорит, что боялась его и поэтому не помешала убийству, — я не верю. Не было в ней страха перед ним», — рассказала в суде продавец магазина, также знакомая с семьей.



По версии следствия, ЧП случилось в частном доме на улице Прессовщиков в Челябинске. Отчим девушки из личной неприязни задушил падчерицу. В это время мать погибшей держала руку жертвы, чтобы подавить ее сопротивление.



На первом судебном заседании мать убитой прямо в зале суда заключили под стражу, об этом ходатайствовал прокурор. Дело в том, что женщина отправилась на съемки шоу «Мужское/женское» в Москву, хотя находилась под подпиской о невыезде. На программе женщина отрицала вину в случившемся и заявила, что не держала дочь во время убийства.

