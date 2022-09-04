Злоумышленник сорвал цепочку с шеи пожилой женщины в Челябинске

Ущерб потерпевшая оценила в 50 тысяч рублей

В Ленинском районе Челябинска ранее судимый 37-летний мужчина набросился на пожилую женщину, сорвал с ее шеи золотую цепочку и скрылся. Полицейские разыскали и задержали подозреваемого. Ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Как сообщила правоохранителям 61-летняя потерпевшая, во дворе многоквартиного дома по улице Гагарина на нее напал неизвестный мужчина и сорвал с ее цепочку. Ее часть оказалось в руках грабителя, и но поспешил скрыться. Ущерб женщина оценила в 50 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что мужчина заранее спланировал преступление. Он, зная схему строения подвального помещения одного из многоквартирных домов, забежал в подъезд и вышел с другой стороны здания, чтобы скрыться от правоохранителей. Но план не удался: полицейские изучили видеозаписи с камер, опросили очевидцев, а также изучили оставленные злоумышленником следы и задержали его.

«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом „г“ части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации („Грабеж“). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет»,— сообщили в ведомстве.

Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.