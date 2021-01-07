Златоустовские спасатели на снегоходе вывезли из НП «Зюраткуль» туриста-сердечника

На спасоперацию накануне Рождества ушло 16 часов

По данным поисково-спасательной службы Челябинской области, очередное ЧП с туристом было зарегистрировано 6 января на территории нацпарка «Зюраткуль». Участнику одной из туристических групп, вышедших на многодневный маршрут, стало плохо на середине пути, в полдень 6 января. Судя по внешним признакам, у мужчины начался сердечный приступ.



Вызванные старшим группы спасатели дежурной смены Златоустовского отряда региональной ПСС выдвинулись для экстренной эвакуации в район между хребтами Уреньга и Нургуш: на эту точку указывали переданные туристами координаты. Место не самое удачное для экстренной эвакуации: глубокий снег, дороги или хотя бы тропы отсутствуют. Тем не менее бойцы поисково-спасательного отряда добрались до туристов и вывезли пострадавшего на снегоходе. К месту предполагаемого выхода из парка — Олимпиеву Кордону заранее был вызван реанимобиль. К трем часам ночи уже 7 января спасатели вышли из тайги и передали больного сотрудникам скорой помощи. Прямо на месте у туриста сняли электрокардиограмму, стабилизировали его состояние. Остаток новогодних каникул мужчина проведет в больнице с диагнозом «нарушение сердечного ритма».

Добавим, всего в сочельник бойцы поисково-спасательной службы сделали восемь выездов по всей области, спасли пять человек.