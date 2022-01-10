Златоустовские полицейские задержали троих южноуральцев с наркотиками

Мужчины хранили запрещенные вещества для личного потребления

В Златоусте сотрудники полиции задержали двух местных жителей и уроженца Кусы с наркотиками. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела, им грозит до трех лет тюремного заключения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Одного из златоустовцев с наркотиком синтетического происхождения массой 0,7 грамма задержали на улице Мельнова. 26-летний мужчина пояснил, что хранил запрещенное вещество для личного потребления. Еще одного 35-летного местного жителя с 0,5 грамма «синтетики» задержали в районе проспекта Мира.

«Инспекторами ОГИБДД ОМВД России по Златоустовскому городскому округу в кармане куртки водителя — 39-летнего жителя Кусы найден сверток с порошкообразным наркотическим средством синтетического происхождения серого цвета массой около 2 граммов. В отношении мужчины за отказ от медицинского освидетельствования составлен административный протокол по статье 12.26 КоАП РФ, предусматривающей наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Материалы переданы в суд»,— уточнили в ведомстве.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). В отношении подозреваемых избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.