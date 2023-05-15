Златоустовские полицейские задержали пьяного водителя и его пассажира с наркотиками

Нетрезвый водитель от прохождения медосвидетельствования отказался

В Златоусте Челябинской области полицейские остановили автомобиль, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения. У его пассажира при себе был наркотик. Обоих доставили в отдел полиции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Автомобиль «ВАЗ-21124» полицейские остановили в вечернее время в районе 8 линии проспекта им. Юрия Гагарина. 33-летний мужчина находился за рулем с признаками опьянения. Кроме того, у его 28-летнего пассажира при себе оказался пакетик с синтетическим наркотиком. Он сообщил, что хранил его для личного потребления.

«В отношении пассажира за участие в незаконном обороте наркотика дознанием ОМВД России по Златоустовскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ. К нему применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке»,— уточнили в ведомстве.

Водителя привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).