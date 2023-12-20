Златоустовские полицейские задержали лыжника, ударившего подростка

15-летний спортсмен не успел уступить лыжню внезапно возникшему мужчине

В Златоусте Челябинской области полицейские задержали мужчину, который ударил подростка за то, что тот не уступил ему лыжню. Подозреваемый доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Известно, что пострадавший 15-летний подросток — спортсмен, он вместе со своим товарищем готовился к соревнованиям и смазывал лыжи. Неожиданно на лыжне оказался мужчина, и парень не успел уступить ему. Тогда мужчина сначала ударил спортсмена по лицу, а затем сломал принадлежащую ему лыжную палку.

«С сообщением в органы внутренних дел обратились родители подростка. Полицейские незамедлительно подключились к ситуации, на место прибыли сотрудники наружных нарядов и уголовного розыска, участковый уполномоченный полиции. Они опросили потерпевшего, участников соревнований, изучили запись камеры видеонаблюдения. В ходе дальнейших мероприятий подозреваемый мужчина был установлен и задержан»,— уточнили в ведомстве.

В следственном управлении СК России по Челябинской области проводят проверку по статье «Хулиганство» Уголовного кодекса РФ.