Златоустовские полицейские задержали курьера мошеннической схемы за полчаса

Он забрал у пенсионерки 100 тысяч рублей

В Златоусте Челябинской области полицейские по горячим следам задержали курьера мошенников, который забрал у пенсионерки 100 тысяч рублей. Крупную сумму мужчина уже успел перевести своим кураторам. В отношении задержанного возбудили уголовное дело о мошенничестве, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию с сообщением о хищении денег обратилась пенсионерка. Она сказала, что ей позвонила якобы внучка и сообщила, что ей нужны деньги, чтобы решить проблему с ДТП. Женщина собрала 100 тысяч рублей и передала их мужчине, который пришел за деньгами. Но вскоре пенсионерка поняла, что ее обманули.

Полицейские опросили женщину, провели необходимую работу и уже спустя полчаса задержали подозреваемого. Он рассказал, что нашел подработку на одном из сайтов. Обязанности легкие — забирать деньги и перечислять их на продиктованные ему счета. Вот только о том, что это мошенническая схема, мужчина не подумал. И теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

По итогам прошлого года южноуральцы отдали телефонным мошенникам свыше одного миллиарда рублей. И это только попавшие в сводки полиции данные, на самом деле цифры значительно больше. Для профилактики Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области запустил горячую линию с коротким номером *1593. Туда можно позвонить, если есть сомнения в адекватности происходящего, проконсультироваться. Но в АНО «ЦОМ» рекомендуют: не берите трубки с незнакомых номеров вообще!