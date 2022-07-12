Златоустовские полицейские разыскивают ограбивших пенсионерку женщин

Пока одна из подозреваемых разговаривала с женщиной под видом врача, другая украла деньги и золото

В Златоусте полицейские разыскивают женщин, которые проникли в квартиру пенсионерки и украли деньги и золотое кольцо. Ущерб составил почти 250 тысяч рублей, сообщили 12 июля в пресс-службе отдела МВД России по Златоусту.

Заявление поступило от 84-летней пенсионерки. Она рассказала, что к ней пришла женщина под видом участкового врача-терапевта, и они сразу же прошли на кухню. Входную дверь потерпевшая закрыть забыла. После того как якобы врач ушла, пенсионерка обнаружила, что из кошельков исчезли 244 300 рублей, а также пропало золотое кольцо стоимостью пять тысяч рублей. При этом, по словам женщины, врач все время находилась рядом с ней.

«Подозреваются: женщина, на вид 35—40 лет, рост 160—170 см, среднего телосложения, была одета в футболку зеленого цвета и брюки синего цвета; девушка, на вид 30 лет, рост 160—170 см, худощавого телосложения, была одета в футболку белого цвета и брюки темного цвета»,— сообщили в ведомстве.

В отношении женщин возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»). Им грозит до пяти лет лишения свободы.

На данный момент полицейские разыскивают причастных к совершению преступления.