Златоустовские полицейские изъяли у жителя Сатки более двух граммов наркотика

Молодому человеку грозит до трех лет тюремного заключения

В Златоусте полицейские задержали жителя Сатки, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Молодому человеку грозит до трех лет лишения свободы, сообщили накануне, 2 октября, в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

23-летний южноуралец был задержан сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков в ходе проведения полицейскими необходимых мероприятий. Наркотик массой более двух граммов правоохранители обнаружили у жителя Сатки в автомобиле. Экспертиза показала, что порошок бурого цвета является наркотиком растительного происхождения.

«По данному факту следственным отделом ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ („Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества“). Максимальная санкция данной части статьи ‑ лишение свободы на срок до трех лет»,— уточнили в ведомстве.

Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Наркотик полицейские изъяли.

