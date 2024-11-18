Златоустовец потерял глаз из‑за конфликта за место у колонки на заправке

Пенсионера, нанесшего роковой удар, задержала полиция

В Златоусте конфликт между автомобилистами, разгоревшийся из-за места у колонки на АЗС, закончился причинением тяжкого вреда здоровью одного из них. В ходе выяснения отношений 67-летний пенсионер нанес удар в глаз 55-летнему оппоненту, рассказали в пресс-центре ГУ МВД по Челябинской области.

Пострадавшего госпитализировали в больницу Челябинска, где врачи пытались спасти ему зрение, но безуспешно.

Личность агрессивного водителя установили, он был задержан. Следственный отдел златоустовского ОМВД возбудил уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Во избежание подобных ситуаций полицейские рекомендуют держать эмоции под контролем.