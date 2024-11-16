Журналист ИА «Первое областное» пострадал в конфликте с нетрезвыми соседями

Наш коллега устал терпеть ночные дискотеки

Минувшей ночью журналист ИА «Первое областное» Сергей (имя изменено по просьбе героя публикации) попал в неприятную ситуацию: он попросил соседей сделать музыку потише, но в результате ушел домой с травмой. Подробности он сообщил своим коллегам.

«Соседи по площадке — любители ночных дискотек. Раньше обычно заканчивали к 23—24 часам, а тут и после полуночи шумели. Я пошел требовать убавить звук, но мне не открыли. Во второй раз дверь открыл хозяин квартиры и начал наезжать на меня»,— рассказал Сергей.

Нетрезвый сосед, выйдя в подъезд, начал грубить нашему коллеге, а затем ударил его по лицу.

«С меня слетели очки, а на лбу теперь припухлость. После удара глаза были сильно красные»,— рассказал Сергей.

После этого журналист вернулся домой и позвонил в полицию. Соседи пострадавшего дверь правоохранителям не открыли, и наш коллега написал заявление. Оно зарегистрировано и находится на рассмотрении, сообщили нам в отделе полиции «Тракторозаводский».

Напомним, в Челябинской области по закону запрещено шуметь с 22:00 до 6:00 в будние дни и с 23:00 до 8:00 в выходные.