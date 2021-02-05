Жителю Юрюзани грозит до 12 лет за ДТП в состоянии опьянения

По его вине в аварии погиб человек

24-летний житель Юрюзани предстанет перед судом, прокуратура области утвердила в его отношении обвинительное заключение по уголовному делу. Следствие установило, что ранним утром 20 июня 2020 года обвиняемый ехал за рулем автомобиля Мазда в состоянии алкогольного опьянения. В одном километре от контрольно-пропускного пункта города Трехгорный он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Лада Приора. В результате происшествия водитель Лада Приора скончался на месте аварии. Потерпевшей — супругой погибшего заявлен иск о возмещении морального вреда в размере 3 миллионов рублей.

«Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в обвинительном заключении.

В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого: автомобиль и четыре расчетных счета. Вину в совершении преступления он признал. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Трёхгорный городской суд. Санкция указанной статьи предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы.