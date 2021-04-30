Жителю Миасса вернули 5 миллионов рублей за заплесневелый «Фольксваген»

Дилер принял машину

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Челябинский автоцентр забрал у клиента заплесневелый «Фольксваген» и вернул за него деньги. Приемка иномарки состоялась сегодня, 30 апреля, в Миассе и длилась почти пять часов.

Хозяин иномарки Владимир Нестеров рассказал, что автодилер исполнил решение суда и три недели назад вернул 5 миллионов рублей. Но принимать машину не спешил — одну приемку уже отменили. Вторая была назначена на 30 апреля.

В назначенный день на прием «Фольксвагена Таурег» приехали специалисты автоцентра. Владимир Нестеров, в свою очередь, пригласил независимого автоэксперта. Почти пять часов специалисты изучали состояние автомашины. Сначала иномарку смотрели на территории частного дома, а затем на эвакуаторе отвезли в салон дилера в Миассе.

«В акте прописаны все эксплуатационные повреждения автомобиля. Предполагаю, что они планируют идти с этим в суд. В ходе прошедшего судебного процесса рассматривались только заявленные недостатки автомобиля. В результате приемки я подписал пять актов. Со мной тоже был автоэксперт. Мы написали свои разногласия», — рассказал Владимир Нестеров.

13 июня 2018 года в автоцентре «Гольфстрим» Владимир Нестеров купил автомобиль. В гарантийный период в машине стали появляться недостатки в виде запотевания стекол и ощущения повышенной влажности в салоне. Когда истец стал чаще эксплуатировать автомобиль, после дождя или мойки кузова в салоне появился неприятный запах, источником которого оказалась лужа в багажнике. Мужчина обратился к продавцу для устранения проблемы.

В результате многократных попыток гарантийного ремонта в машине выявлялся такой же дефект, кроме того, автомобилю был причинен ущерб. Решением Калининского районного суда от 27 августа 2020 года требования истца были удовлетворены частично. Суд постановил расторгнуть договор купли-продажи автомобиля «Фольксваген Таурег», 2018 года выпуска.

С автоцентра в пользу истца должны быть взысканы уплаченные по договору денежные средства в размере 5 миллионов рублей, а также убытки, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя и расходы по оплате госпошлины на общую сумму порядка двух миллионов рублей.

Апелляционное определение по гражданскому делу Владимира Нестерова о защите прав потребителей 19 февраля рассмотрел Челябинской областной суд. Приговор оставлен без изменений.