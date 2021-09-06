Жителю Магнитогорска вынесут приговор за посредничество в передаче взятки военкому

Ранее суд приговорил бывшего военного комиссара к восьми годам лишения свободы условно

В Магнитогорске перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в совершении пяти преступлений по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)). Утверждено обвинительное заключение, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Следствием установлено, что в период с 2017 по 2019 год по поручению взяткодателей обвиняемый передал военному комиссару Магнитогорска взятки на общую сумму 750 тысяч рублей за освобождение от призыва на военную службу.

«Вину в предъявленном обвинении обвиняемый признал полностью, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений. В ходе следствия на принадлежащий обвиняемому автомобиль „Мицубиси Outlander“ стоимостью 1,5 млн рублей наложен арест», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Магнитогорска.

Напомним, ранее ИА «Первое областное» сообщало, что суд вынес приговор бывшему военному комиссару Магнитогорска. Его задержали в 2019 году вместе с двумя посредниками. Все они за денежное вознаграждение выдавали призывникам поддельные медицинские заключения о наличии заболеваний, освобождая их от призыва на военную службу. Ущерб от противоправных действий превысил два миллиона рублей.