Жителю Копейска грозит до 6 лет лишения свободы за продажу контрафактного алкоголя

У мужчины изъяли товар на сумму более полутора миллионов рублей

На 34-летнего жителя Копейска завели уголовное дело за продажу контрафактного алкоголя и табака без акцизов. Из двух магазинов Копейска и со склада в Челябинске полицейские изъяли более 15 тысяч единиц товара от предприимчивого скупщика, а материалы расследования направили в суд, сообщили пресс-службе ОМВД по городу Копейску.







Как считает следствие, копейчанин купил алкоголь и сигареты через интернет, чтобы потом продавать. Весь нелегальный товар суммарно стоил более 1 миллиона 770 тысяч рублей.

Сейчас житель Копейска получил подписку о невыезде и надлежащем поведении. За сбыт продукции без маркировки максимально возможно получить до шести лет лишения свободы. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.