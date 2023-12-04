Челябинский областной суд вынес приговор 33-летнему жителю Ханты-Мансийского автономного округа. Он признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении 10-летней девочки, сообщили в пресс-службе суда.
Суд постановил, что обвиняемый написал в социальной сети школьнице, просил ее трогать себя и выслал девочке свои интимные фотографии.
«Виновному назначено наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима сроком на 12 лет. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с работой в детских учреждениях, на срок шесть лет», — сообщили в пресс-службе.
Мужчина не имеет права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, сроком на 2 года 6 месяцев.
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