Челябинский областной суд вынес приговор 33-летнему жителю Ханты-Мансийского автономного округа. Он признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении 10-летней девочки, сообщили в пресс-службе суда.

Суд постановил, что обвиняемый написал в социальной сети школьнице, просил ее трогать себя и выслал девочке свои интимные фотографии.

«Виновному назначено наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима сроком на 12 лет. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с работой в детских учреждениях, на срок шесть лет», — сообщили в пресс-службе.
Мужчина не имеет права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, сроком на 2 года 6 месяцев.