Жителю Каслей грозит 10 лет за финансирование экстремистов

Мужчина больше года переводил деньги в адрес движения, запрещенного в России еще в 2017 году

Житель города Каслей арестован по обвинению в финансировании деятельности экстремистской организации. Противозаконные действия южноуральца пресекли сотрудники УФСБ по Челябинской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что 45-летний мужчина с 1 июля 2021 года по 31 июля 2022-го совершил 11 денежных переводов сторонникам общественного объединения, которое было запрещено в России решением Красноярского краевого суда еще в 2017 году.

«При проведении обысков по месту проживания задержанного обнаружены и изъяты средства связи, компьютерная техника и средства платежей, использовавшиеся при совершении преступления», — говорится в сообщении.

На основании представленных УФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности Следственный комитет в Челябинской области возбудил в отношении каслинца уголовное дело по части 1 статьи 282.3 УК РФ, максимальная санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательной базы.