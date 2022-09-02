Жителю Челябинской области вынесут приговор за вырубку берез на продажу

Сумма ущерба составила 245 тысяч рублей

В Варненском районе вынесут приговор 30-летнему ранее судимому местному жителю, который срубил восемь берез на продажу. От его рук пострадали деревья в лесу вблизи села Толсты. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Мужчина обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений (ч. 3 ст. 260 УК РФ). В совершении преступления он признался и пояснил, что срубил восемь сырорастущих берез, чтобы продать.

«Ущерб от его противоправных действий составил около 245 тысяч рублей. На период следствия обвиняемому избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Уголовное дело рассмотрит Варненский районный суд.