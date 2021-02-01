Жителю Челябинской области вынесут приговор за передачу взятки полицейскому

Кроме того, мужчина обвиняется в мошенничестве

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, участвовавшего в передаче взятки. Также он обвиняется в мошенничестве.

По версии следствия, в 2018—2019 году в Магнитогорске обвиняемый в качестве посредника передавал взятки полицейскому за вынесение незаконных процессуальных решений при расследовании уголовных дел. При этом часть взяток полагалась ему, общая сумма составила 95 тысяч рублей.

«В апреле 2019 года обвиняемый получил от знакомого 30 тысяч рублей за восстановление права на управление транспортным средством, при этом осознавал, что повлиять на действия по восстановлению прав не может. Затем указанными денежными средствами он распорядился по собственному усмотрению. В отношении бывшего сотрудника полиции уголовное дело раннее рассмотрено в суде с вынесением приговора», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.