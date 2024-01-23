Жителю Челябинской области вынесли приговор за покушение на теракт

На момент совершения преступления виновному не исполнилось 18 лет

В законную силу вступил приговор Центрального окружного военного суда Екатеринбурга в отношении жителя Челябинской области. Его признали виновным в покушении на террористический акт (часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 205 УК РФ). Об этом сегодня, 23 января, сообщили в УФСБ по региону.

Суд установил, что виновный был сторонником идеологии украинской националистической организации и совершил попытку теракта на региональном объекте Минобороны РФ.

«Суд признал его виновным и приговорил к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — прокомментировали в УФСБ по Челябинской области.