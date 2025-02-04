Жителю Челябинской области вынесли приговор за оправдание терроризма

Виновный разместил комментарий в Сети

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Центральный окружной военный суд Екатеринбурга вынес приговор 41-летнему жителю Челябинской области. Он признан виновным в публичных призывах к терроризму (статья 205.2 УК РФ). Об этом сегодня, 4 февраля, сообщили в УФСБ по региону.

В октябре 2023 года виновный разместил в соцсети комментарий с оправданием террористической деятельности.

Преступление выявлено УФСБ по Челябинской области.

«Центральный окружной военный суд Екатеринбурга назначил виновному шесть лет лишения свободы в колонии общего режима», — уточнили в ведомстве.