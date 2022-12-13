Жителю Челябинской области вынесли приговор по делу о двойном убийстве

Мужчина проведет в колонии 18 лет

В Челябинском областном суде огласили приговор 28-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве двух человек. Коллегия присяжных заседателей единогласно признала южноуральца виновным в совершении преступления и не заслуживающим снисхождения, сообщили в пресс-службе облсуда.

Убийство произошло в декабре прошлого года в Еманжелинском районе во время пьяной ссоры. Осужденный схватил нож и нанес собутыльникам множество ранений, от которых они скончались.

Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств явку с повинной, активное способствование расследованию и состояние его здоровья. Отягчающими обстоятельствами признаны рецидив преступлений и состояние алкогольного опьянения.

«Признанному виновным в двойном убийстве, совершенном с особой жестокостью, по пунктам „а, д“ части 2 статьи 105 УК РФ назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год и возложением определенных обязанностей и ограничений», — сообщили в пресс-службе суда.

Кроме того, осужденного обязали выплатить семьям потерпевших 1 800 000 рублей в счет компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции.