Жителям Челябинской области смягчили приговор по делу об убийстве Ксении Каторгиной

Наказание для организатора преступления осталось прежним

В Санкт-Петербурге апелляционный суд смягчил приговор двум виновным в убийстве жительницы Свердловской области Ксении Каторгиной. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Екатерину Меньщикову приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии общего режима — ранее ей было назначено наказание в 17 лет лишения свободы. Марату Ахметвалиеву снизили срок отбывания наказания на полгода — он проведет в колонии общего режима 19 лет и 6 месяцев вместо 20 лет. Организатору преступления Михаилу Федоровичу наказание не меняли — он отправится в колонию строгого режима на 20 лет. Все преступники — жители Челябинской области.

Напомним, первый приговор убийцам молодой женщины вынесли 25 июня.

Осенью 2019 года Михаил Федорович предложил Марату Ахметвалиеву и Екатерине Меньщиковой совершить нападение, а затем убить владельца какого-нибудь автомобиля и забрать машину. В интернете Екатерина нашла объявление о продаже «Ауди Q5», владельцем которого являлась Ксения Каторгина. Преступники созвонились с девушкой, Екатерина солгала ей, что беременна и не может подъехать на просмотр автомобиля. В итоге стороны договорились встретиться в районе дома № 4 по улице Новаторов в Екатеринбурге.

Вечером 10 октября 2019 года Меньщикова, Ахметвалиев и Каторгина встретились в указанном месте. После беглого осмотра авто злоумышленники предложили потерпевшей проехать на ее Audi Q5 в другое место неподалеку для более детального осмотра автомобиля. Там на девушку было совершено нападение, к которому присоединился Федорович. Потерпевшей нанесли множественные удары ножом и электрошокером. После этого Ксению Каторгину на ее же автомобиле вывезли в район дома на улице Ташкентской, 28 в Екатеринбурге, где Ахметвалиев нанес ей не менее 7 ударов ножом в область грудной клетки. От полученных травм женщина скончалась на месте преступления. Затем подсудимые скинули ее тело в колодец. Автомобиль Каторгиной виновные продали.