Жителя Златоуста сняли с рейса в челябинском аэропорту за пьяный дебош в самолете

За нарушение мужчине выписали штраф

В аэропорту Челябинска полицейские сняли с рейса пьяного златоустовца, который вел себя неадекватно. В отношении мужчины составлен административный протокол, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

Сообщение о нахождении дебошира на борту самолета, отправлявшегося в Санкт-Петербург, поступило полицейским от диспетчера авиакомпании. Прибыв на место, правоохранители задержали 48-летнего нетрезвого мужчину и доставили его в дежурную часть транспортной полиции. С рейса златоустовец был снят.

В отношении нарушителя составили административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).