Жителя Златоуста осудили за оскорбление сотрудника нацпарка «Таганай»

Нарушитель обругал госинспектора и облил его грязью из-под колес мотоцикла

В Златоусте осудили мужчину, который не только нарушил правила посещения национального парка «Таганай», но и грубо обругал госинспектора, призвавшего златоустовца к порядку, сообщили сегодня, 28 сентября, в пресс-службе нацпарка.

Неприятный инцидент произошел в августе этого года. 37-летний житель Златоуста въехал на территорию «Таганая» на мотоцикле, тем самым нарушив правила посещения нацпарка. Госинспектор попытался призвать мужчину к порядку, но в ответ получил поток бранных слов в свой адрес. Затем нарушитель попытался скрыться, предварительно облив сотрудника службы охраны грязью из-под колес, но вскоре был задержан.

«Мужчина прекрасно знал, что нарушает: информация о запрете въезда в национальный парк есть на аншлагах. Кстати, на территорию парка он заезжал не раз, за это на него составлено уже три протокола», — рассказал заместитель директора национального парка «Таганай» по охране Павел Юмин.

Следственный отдел Следственного комитета РФ по Златоусту возбудил уголовное дело по факту оскорбления госинспектора. Дело передали в суд, где нарушитель признал свою вину. Судья приговорил златоустовца к штрафу в размере 10 тысяч рублей.