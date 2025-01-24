Жителя Златоуста на 3 года отправили в колонию за звонок в службу 112

Абонент был пьян и сообщил о минировании школы

В Златоусте вынесли приговор местному жителю, который сообщил о минировании местной школы. Он осужден по части 2 статьи 207 УК России — «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», сообщает пресс-служба УФСБ по Челябинской области.

В Златоустовском городском суде уточнили, что, выпив, гражданин не менее восьми раз набрал 112 и сказал, будто в одной из школ заложено взрывное устройство. По результатам обследования здания бомбы и других опасных предметов не нашли.

Личность хулигана установили сотрудники регионального управления ФСБ.

При вынесении приговора суд учел, что мужчина не впервые развлекается подобным способом, поэтому принято решение назначить ему наказание в виде реального лишения свободы. Южноуралец проведет в колонии три года.