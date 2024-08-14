Жителя Златоуста будут судить за месть бывшей жене

После развода мужчина устроил слежку за женщиной и оклеветал ее в соцсетях

Житель Златоуста ответит в суде за незаконную слежку и распространение ложных сведений в отношении бывшей супруги. О том, как мужчина не справился со своими чувствами после развода, рассказали в прокуратуре.

По версии следствия в 2022 году мужчина приобрел устройство, предназначенное для передачи информации о местоположении объектов с функцией микрофона, скрытно установил его в автомобиле экс-супруги, получив доступ к информации об ее местоположении и окружающей обстановке.

От имени женщины он создал аккаунт в соцсети, где опубликовал и распространил заведомо ложные сведения, порочащие ее честь и достоинство.

Мужчине вменяются сразу три статьи Уголовного кодекса: незаконное приобретение спецсредств, предназначенных для негласного получения информации, незаконный сбор сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, а также клевета. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Златоустовский городской суд для рассмотрения по существу.