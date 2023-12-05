Жителя Южноуральска задержали с мешком конопли

Увидев полицейских, мужчина попытался выбросить пакет, но не сумел сделать это незаметно

На жителя Южноуральска, которого поймали с мешком «травки», возбуждено уголовное дело. Полицейские отдела по контролю за оборотом наркотиков вышли на мужчину в результате оперативных мероприятий, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«При виде полицейских 32-летний мужчина попытался избавиться от полимерного пакета, в котором, как оказалось, было более 350 граммов марихуаны, которую он набрал для личного потребления», — говорится в сообщении.

На время расследования задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.